У США зафіксовано рекордне зростання цін за 40 років

Інфляція у США зросла до максимуму за 40 років

У грудні інфляція в США виросла, у річному вимірі, на 7%, свідчать дані Міністерства праці США. Це найшвидший темп з 1982 року, повідомляє CNBC.

Індекс споживчих цін (ІСЦ), що вимірює ціни широкого набору продуктів, виріс на 0,5% в місячномі вимірі та на 7% – в річному. Це рекордний показник з червня 1982 року.

Базовий ІСЦ, що не включає ціни на продукти харчування та енергоносії, піднявся на 0,6% в порівнянні з листопадом та на 5,5% за рік. Настільки швидкого росту річної базової інфляції не спостерігалося з лютого 1991.

Прогнози Dow Jones передбачали річний ріст ІСЦ на 7%, а базового ІСЦ – на 5,4%.

Ціна житла виросла на 0,4% за місяць та 4,1% за рік – найшвидшими темпами з лютого 2007. Ціни на продукти харчування зросли на 0,5% за грудень та на 6,3% у річному вимірі, найбільше з жовтня 2008.

Ціна на вживані авто, що за час пандемії значно подорожчали через обмеження поставок, виросла на 3,5% у грудні, а за рік загалом – на 37,3%.

Ціни на енергоносії, з іншого боку, за місяць впали на 0,4%: нафтове паливо – на 2,4%, а бензин – на 0,5%. Однак за рік загалом ціна на енергоносії виросла на 29,3%, зокрема на бензин – на 49,6%.

За розрахунками Міністерства праці США, такі показники означають, що за рік середня реальна заробітна плата американців впала на 2,4%.

Після публікації даних акції та криптовалюти виросли, а дохідність американських держоблігацій знизилася.

Очікується, що ФРС чотири рази підніме процентну ставку за 2022 рік, аби протистояти рекордній інфляції. Хоча посадовці центробанка приділяють більше уваги індексу особистих споживчих витрат, або базовому PCE, вони намагаються врахувати якнайбільший обсяг інформації при ухвалені рішень.

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