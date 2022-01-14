Економіст про інфляцію: Американці не бачили такого років 30

«Американська інфляція впливатиме на весь світ, зокрема, і на нас»

Інфляції такого рівня, який спостерігався в економіці США упродовж минулого року, країна не бачила років 20-30. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній очільник Мінекономіки України Павло Кухта.

Економіст зазначив, що США, імовірно, продовжать інфляційну кризу, і це вплине на весь світ. Тому українцям слід очікувати зростання цін вже навесні, найбільше – на продукти.

Також Кухта додав, що, на відміну від українців, люди у США в принципі не звикли до зростання цін, оскільки в останні роки воно було практично непомітним.

«По-справжньому серйозна криза в Штатах була в 70-ті. Друк доларів завершиться, і Федеральна резервна система вже офіційно про це заявила. Далі вони будуть підвищувати процентні ставки, аби збивати ріст інфляції та ріст цін. Питання в тому, наскільки швидко вони будуть це робити. На мою думку, їм треба зараз діяти жорсткіше, але вони бояться обвалити економіку, фінансові ринки. Цим вони продовжать цю інфляційну кризу. Тож інфляція буде впливати по всьому світу, зокрема, і на нас», – пояснив Павло Кухта.

Економіст підсумував, що 2022 рік буде роком зростання цін на енергоресурси та цін на їжу.

Раніше повідомлялося, що Офіс президента Володимира Зеленського вивчає можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема електронних, та механізмів втілення такого рішення. Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана подорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.

Також колишній виконувач обов’язків міністра економіки та автор ідеї запровадження карток Павло Кухта пояснив, що саме готує влада для українців.

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