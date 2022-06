У Миколаєві рашисти знищили другий за величиною зерновий термінал – Боррель

Війська окупантів знищили у Миколаєві другий за величиною український зерновий термінал. Про це повідомив Верховний представник ЄС з іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Твіттері.

«Черговий ракетний удар з боку РФ, що сприятиме глобальній продовольчій кризі. Російські сили знищили другий за величиною український зерновий термінал у Миколаєві», – зазначив Боррель.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar