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  4. У Миколаєві рашисти знищили другий за величиною зерновий термінал – Боррель
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    Події в Україні

    У Миколаєві рашисти знищили другий за величиною зерновий термінал – Боррель

    У Миколаєві рашисти знищили другий за величиною зерновий термінал – Боррель
    фото: ДСНС

    Світ побоюється глобальної продовольчої кризи через війну

    Війська окупантів знищили у Миколаєві другий за величиною український зерновий термінал. Про це повідомив Верховний представник ЄС з іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Твіттері.

    «Черговий ракетний удар з боку РФ, що сприятиме глобальній продовольчій кризі. Російські сили знищили другий за величиною український зерновий термінал у Миколаєві», – зазначив Боррель.

    Він додав, що на тлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює Путін, намагаючись приховати свою провину, стає дедалі цинічнішою.

    Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва. як повідомлялося, 4 червня рашисти знову обстріляли житлові квартали Миколаєва: є загиблі та поранені. Також окупанти обстріляли порт у Миколаєві.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна зерно Миколаїв криза Україна окупація дезінформація #stoprussia
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    У Миколаєві рашисти знищили другий за величиною зерновий термінал – Боррель