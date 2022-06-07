У Миколаєві рашисти знищили другий за величиною зерновий термінал – Боррель

Світ побоюється глобальної продовольчої кризи через війну

Війська окупантів знищили у Миколаєві другий за величиною український зерновий термінал. Про це повідомив Верховний представник ЄС з іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Твіттері.

«Черговий ракетний удар з боку РФ, що сприятиме глобальній продовольчій кризі. Російські сили знищили другий за величиною український зерновий термінал у Миколаєві», – зазначив Боррель.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022

Він додав, що на тлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює Путін, намагаючись приховати свою провину, стає дедалі цинічнішою.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва. як повідомлялося, 4 червня рашисти знову обстріляли житлові квартали Миколаєва: є загиблі та поранені. Також окупанти обстріляли порт у Миколаєві.