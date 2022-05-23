У середині літа у світі почнеться продовольча криза, – Сольський

Через два місяці усі побачать, що зерна з України немає і альтернативи у світі особливої не буде

Уже в середині липня світ почне гостро відчувати продовольчу кризу, спровоковану війною Росії проти України. І всі основні світові організації, які повинні вирішувати та передбачати такі кризи, не до кінця розуміють об’єми нинішніх проблем. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Ми не вивезли ще 5 млн тонн пшениці, які планували вивести. Точно планували вивезти, як мінімум, 10-15 млн тонн пшениці цього урожаю. Ми не зможемо засіяти в тому об’ємі, в якому хотіли на наступний рік. Це відчують усі ринки. Я думаю, що світ почне гостро це відчувати десь в середині липня, тому що багато країн Північної Африки, арабських країн, країн Південно-східної Азії досі споживають те, що закупили раніше, ті резерви, які сформовані. У них іще є гроші щось дотувати, щось здешевити. Але вони усі чекають нового врожаю. Як і в будь-якій ситуації, кожен надіється на краще. Мовляв, якось саме вирішиться. Але ж ми розуміємо, що саме не вирішиться», – підкреслив міністр.

За його словами, рівно через два місяці усі побачать, що зерна з України немає і альтернативи у світі особливої не буде.

«Це як з нафтою – неможливо різко, за місяць, наростити обсяги. Наприклад, уся північна півкуля вже пройшла посівну. Американський та канадський фермери вже засіяли усе кукурудзою, соєю та чимось іншим. Вони не буде переорієнтовуватись на серпень на інші культури», – додав Микола Сольський.

Міністр прогнозує, що такий ціновий цугцванг почнеться саме у липні і багато країн зрозуміють, що, незважаючи на те, як далеко вони розташовані від нас, від лінії фронту з Росією, вони все одно платять за цю війну. «І це зрозуміє будь-яка країна і будь-який начальник на Філіппінах, в Індонезії в будь-якій африканській країні, що вони разом зі своїми людьми кожен день доплачують за цю війну, яку розв'язала Росія», – акцентував він.

Сольський також підкреслив, що всі основні світові організації, які повинні вирішувати та передбачати такі кризи, не до кінця розуміють масштаби нинішніх проблем.

«І ми це відкрито говорили, наприклад, голові ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН). Аналізуючи попит і пропозицію зерна у світі, усі бачать скільки зараз не вистачає і роблять висновки з поточних проблем. Але тут потрібно дивитись ширше», – вважає Міністр агрополітики.

Цього літа в Україні, як переконаний він, вирішуватиметься питання трьох урожаїв: по-перше, ми не можемо вивезти урожай 2021-року року; по-друге, ми не зможемо зібрати і вивести поточний урожай, оскільки половина цього посіву перебуває на окупованих територіях і на територіях активних бойових дій; по-третє, фермери не захочуть сіяти озиму пшеницю в серпні (вони або не будуть сіяти взагалі, або перейдуть на інші культури, наприклад на ріпак, який менше дає тонн на гектар, але більше коштує).