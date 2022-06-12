Україна розробила два маршрути для експорту зерна

Глобальна продовольча безпека під загрозою, вторгнення Росії в Україну зупинило експорт українського зерна

Україна розробила два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна та запобігання глобальної продовольчої кризи, хоча вузькі місця сповільнюють ланцюжок поставок. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік у коментарі для Reuters.

Він вчергове наголосив, що глобальна продовольча безпека під загрозою, оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило експорт українського зерна. Це спричинило масовий дефіцит та різке зростання цін.

На безпековому саміті в Сінгапурі він зазначив, що на території України зберігається до 30 млн тонн зерна, які потрібно експортувати.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі.

За його словами, Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

«Ці маршрути не ідеальні, але ми робимо все можливе, щоб розвивати їх», – сказав Сенік.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» в якості зброї.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового терміналу у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

Додамо, що кілька тижнів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.