Велика Британія пропонує створити гуманітарну зону для експорту зерна з України

Сусідні міжнародні води ж охоронятимуть міжнародні морські сили

Голова комітету з оборони та депутат британського парламенту Тобіас Елвуд пропонує створити довкола Одеського порту схвалену ООН спеціальну гуманітарну зону, аби забезпечити експорт зерна. Про це повідомляє BBC.

Глава Комітету оборони зазначає, що Росія консолідується на Донбасі, але може направити свою агресію на Одесу. «Якщо цей порт впаде, Україна не матиме виходу до моря, що ще більше вплине на кризу вартості життя по всій Європі, в тому числі й у нас, тому що критичний експорт зерна не зможе вийти назовні»,– сказав він.

Елвуд пропонує міністру оборони Бену Воллесу, аби Велика Британія очолила коаліцію союзників по НАТО для забезпечення гуманітарної зони навколо порту та територіальних вод. Сусідні міжнародні води ж охоронятимуть міжнародні морські сили.

Воллес каже, що Елвуд робить слушну пропозицію, але зауважує, що легше сказати, аніж зробити, коли йдеться про забезпечення Чорного моря та мандату ООН.

До слова, перша партія українського зерна досягла північного заходу Іспанії, використовуючи новий морський маршрут.