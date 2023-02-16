Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Мінекономіки повідомило про нові програми стимулювання зайнятості

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Мінекономіки повідомило про нові програми стимулювання зайнятості
фото з відкритих джерел

Увагу буде сконцентрировано на вразливих категорій населення

Міністерство економіки України ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Мета проекту «Робота без бар'єрів» – максимально полегшити доступ до роботи для найвразливіших верств українців, зокрема для осіб з інвалідністю, ветеранів, молоді без досвіду роботи, внутрішніх переселенців. Сьогодні 40% безробітних – це саме такі люди і вони можуть зіткнутися з бар'єрами у доступі до гідної праці. Тому ми розширюємо програми стимулювання зайнятості, щоб допомогти всім, хто хоче працювати і зробити внесок у відбудову й розвиток нашої країни», – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, вже розроблено і працює чіткий маршрут та можливості для людини, яка прагне реалізувати своє право на гідну працю. Насамперед, вона може зареєструватися як безробітна в Державній службі зайнятості, зокрема через Дію, та отримати послуги з професійної орієнтації і пошуку роботи. Якщо їй потрібні додаткові навички, вона може пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію в навчальних закладах за направленням ДСЗ, в тому числі Центрах професійно-технічної освіти при ДСЗ. Також можна скористатись і іншою опцією для перекваліфікації – отримати ваучер на навчання по 70 професіях та спеціальностях.

Окрім того, українці, що мають підприємницький хист, можуть отримати фінансову підтримку, яку надає держава у вигляді грантів. Запроваджена урядом минулого року грантова програма «Власна справа» продовжує діяти, і за нею можна отримати до 250 тис. грн для старту й розвитку свого бізнесу.

«Усвідомлюємо, що ми повинні активно готуватися до інтеграції ветеранів у ринок праці та підприємництво. Тому з 1 квітня 2023 року запроваджуємо додаткові грантові програми - для ветеранів і другого з подружжя, а також ветеранського бізнесу. Спрощуємо умови доступу ветеранів на ринок охоронних послуг, відповідні зміни до законодавства будуть внесені вже в березні. Для осіб з інвалідністю запровадимо субсидовані робочі місця - фінансово стимулюватимемо роботодавців брати на роботу таких людей», – розповіла Юлія Свириденко.

Передбачається, що з 1 квітня за грантовою програмою «Власна справа» ветерани зможуть отримати грант на розвиток бізнесу до 250 тис. грн, другий з подружжя ветерана – грант до 500 тис. грн, консорціум ветеранів – грант до 1 млн грн.

Також з 1 квітня спільно з Мінцифри заплановано запуск грантової програми «Старт в ІТ», за якою можна буде отримати грант на навчання у сфері інформаційних технологій.

Теги: безробіття Мінекономіки пільги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету
Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету
7 лютого, 14:40
Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки
Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки
6 лютого, 13:38
Уряд скасує частину ліцензій та дозволів для бізнесу. Яких галузей це стосується 
Уряд скасує частину ліцензій та дозволів для бізнесу. Яких галузей це стосується 
30 сiчня, 22:58

Економіка

«Абсолютне диво». Як регіони, постраждалі від обстрілів та окупації, змогли перевиконати бюджет
«Абсолютне диво». Як регіони, постраждалі від обстрілів та окупації, змогли перевиконати бюджет
Мінекономіки повідомило про нові програми стимулювання зайнятості
Мінекономіки повідомило про нові програми стимулювання зайнятості
Чи переходитиме Україна на євро? Відповідь НБУ
Чи переходитиме Україна на євро? Відповідь НБУ
Центр Разумкова назвав умову, за якої Україна зможе прискорити відбудову енергосистеми
Центр Разумкова назвав умову, за якої Україна зможе прискорити відбудову енергосистеми
України бракує флоту для морських перевезень – адміністрація морських портів
України бракує флоту для морських перевезень – адміністрація морських портів
Експортний потенціал зернових в Україні впаде в три рази – експерт
Експортний потенціал зернових в Україні впаде в три рази – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Неспокійна ніч. Де зафіксовано вибухи (оновлюється)
30K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
16K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
12K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині
9436
15 лютого святкуємо Стрітення Господнє: усе про цей день
6930
Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту