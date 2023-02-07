Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету

Документ, зокрема, передбачає збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд

Сьогодні,7 лютого, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до Державного бюджету (№ 8399). Рішення підтримали 266 народних депутати. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Документ, зокрема, передбачає збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд, а саме:

1,35 млрд грн – нова бюджетна програма на реконструкцію та/або модернізацію 3 лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) коштом кредиту від уряду Австрії,

1,28 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки (коштом повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття). 2022 року Мінекономіки видало 957 млн грн грантів по цій програмі, що дозволило створити 3380 нових робочих місць,

1,12 млрд грн на програму відбудови мостів (кредит уряду Великої Британії),

1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску (кредит уряду Польщі),

365,7 млн грн Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку),

285 млн грн на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі),

80 млн грн на закупівлю спец обладнання для лікарень (грант Уряду Японії).

«Всі кредитні та грантові угоди вже підписані, погоджені та частково виділені, а відтак, мова йде лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження», — написала Підласа.

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Крім того, передбачається виділення коштів на Мінвідновлення. Йдеться про передачу йому розпорядників та бюджетних програм Мінрегіону та Мінінфри.

Також йдеться про відображення в законі про Державний бюджет новоствореного Державного агентства відновлення (фактично — перейменування Укравтодору і передачу йому частини програм ДержІнфраПроєкту).

Також зміни передбачають передачу Фонду ліквідації наслідків збройної агресії ( 52,5 млрд грн) від Мінфіну до Мінвідновлення, пояснила Підласа.

Також йдеться про:

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спрямування на оновлення рухомого складу залізничної інфраструктури для пасажирських перевезень 4,5 млрд грн залишків з програм 2020, 2021 і 2022 років, а також частини (62,5%) коштів Дорожнього фонду, які у 2023 були виділені на забезпечення безпеки дорожнього руху.

спрямування коштів на реконструкцію аеродромної та енергетичної інфраструктури аеропорту «Львів» (туди планується спрямувати залишки 4-відсоткової частки Дорожнього фонду, яка у 2020, 2021, 2022 мала використовуватись на заходи з безпеки дорожнього руху).

Крім того, зміни дозволяють Мінфіну відстрочити платежі до державного бюджету по субкредитах, якщо джерелом надання позики був кредит, залучений державою і по ньому було досягнуто домовленості про відстрочення платежів.

Нагадаємо, парламент призначив новим головою Служби безпеки України генерала Василя Малюка.