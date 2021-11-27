Мінекономіки заявило про рекордний доларовий ВВП

Україна завершує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію незалежності

За підсумками року Внутрішній валовий продукт України складе приблизно $195 млрд

Україна завершує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію – близько 195 млрд. Про це у суботу, 27 листопада, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

«Наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабна термомодернізація житлових будинків, комплексне відновлення систем зрошення на Півдні України, масове дешеве іпотечне кредитування, активне фінансування експортерів», – заявила Свириденко.

Вона разом із міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою провела онлайн зустріч із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну.

«Ми поінформували інвесторів про поступове поліпшення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік», – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році до 3,2% проти очікуваних 3,5% у жовтні. При цьому МВФ залишив без змін очікування зростання ВВП України в 2022 році на рівні 3,6%, 2023-го – 3,4%.

У Фонді зазначають, що відновлення української економіки, яке почалося у другій половині 2020 року, зупинилося в цьому році.

У жовтні МВФ прогнозував дефіцит поточного рахунку України цього року на рівні 0,7% ВВП, а наступного – 2,4% ВВП.

У жовтні МВФ погіршив прогноз зростання економіки України в цьому році з 4% до 3,5%.

Напередодні МВФ озвучив Україні умови для нових траншів.

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