Стало відомо, скільки грошей діаспора передала в Україну за шість років

Тільки упродовж 2020 року діаспора перерахувала в Україну близько $14 млрд

Кредити від МВФ у понад шість разів менші за суму траншів від заробітчан

Упродовж 2014-2020 років діаспора передала з-за кордону в Україну понад $74 млрд. Це у понад шість разів більше, ніж, наприклад, розмір кредитів від МВФ за той же ж період. Про це пише «Укрінформ».

Такі дані озвучив Євген Чолій, колишній президент Світового конгресу українців. Із 2019 року він очолює Громадську організацію «Україна – 2050», а з 2020 року є почесним консулом України у канадському Монреалі.

«Між 2014 та 2020 роками МВФ надав Україні кредитів на $12 млрд», – відзначив почесний консул.

І навів для порівняння дані Світового банку про діаспору.

«За цей же ж час українців, які утримують свої сім'ї на батьківщині, передали з-за кордону в фінансову систему України понад $74 млрд», – наголосив він.

Чолій додав, що тільки упродовж 2020 року діаспора перерахувала в Україну близько $14 млрд. При цьому, сума кредитів від Міжнародного валютного фонду була майже у сім разів меншою й сягала $2,1 млрд

Колишній президент СКУ також пояснив, що саме завдяки діаспорі вдалося придбати приміщення для посольства й резиденції посла України в Канаді. А також – для генеральних консульств України у Нью-Йорку та Чикаго й постійного представництва ООН у Нью-Йорку. Що найважливіше – саме закордонні українці зробили дуже багато для визнання світом відновлення Незалежності України.