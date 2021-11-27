Комаровський назвав головні недоліки української медичної системи

Недостатній рівень зарплат в Україні призводить до того, що медперсонал змушений виживати, перетворюючи свої медичні навички в

Ситуація в системі охорони здоров'я в Україні загрожує національній безпеці та потребує серйозної підтримки. Про це повідомив доктор Євген Комаровський, пише «Україна 24».

За його словами, в Україні склалася несприятлива ситуація у сфері охорони здоров'я.

«Ситуація в охороні здоров'я прямо загрожує національній безпеці. Величезна кількість лікарів, які тільки називають себе лікарями, продовжують знущатися з людей. Вони призначають ліки з недоведеною ефективністю, заробляють гроші на продажу неефективних ліків, на відсотках від аптекарів, на кому завгодно. І нічого з цим зробити не вийде до тих пір, поки у нас не буде дуже багатий лікар, який найбільше на світі боїться втратити свою роботу», – сказав Комаровський.

За його словами колись Україна прийде до того, що лікарям треба платити зарплату в €2 тис. євро, але поки це станеться, платити вже буде нікому, бо всі поїдуть на заробітки за кордон.

«Ми прийдемо до того, що мінімальна зарплата лікаря становить €2 тис., і ми зрозуміємо, що ми готові вже ці €2 тис. платити, але буде вже нікому. І тоді у нас буде ринок праці, і до нас приїдуть лікарі з Польщі, з Чехії, з Китаю, тому що у всіх освіта однакова. А якщо ми не почнемо платити нашим лікарям € 2 тис., то ми прийдемо до того, що ми змушені будемо платити як у Чехії, як у Словаччині, як у Польщі - значно більше, ніж €2 тис. Тому що ті лікарі, які звідси поїдуть та попрацюють лікарями там, вони вже сюди не повернуться, вони повернуться тільки на ту зарплату, як там», – сказав Комаровський.

Недостатній рівень зарплат в Україні призводить до того, що медперсонал змушений виживати, перетворюючи свої медичні навички в бізнес. За його словами, медики в Україні сьогодні виживають за рахунок безпосередньої плати від громадян, бо того, що платить держава – мало.

«У нас медсестри виживають шляхом того, що вони ходять по домівках і крапельниці ставлять. Це бізнес, розумієте? У нас на кожному другому прийомі кажуть - ой, якісь у вас слабенькі ніжки, вам потрібен масаж», – зазначив Комаровський.

«Держава не дає цим людям грошей, і змушує їх виживати, придумуючи небезпечні методи лікування, неефективні та шкідливі. Ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату. Замість того, щоб він відповідав за кожне своє слово, ми підгодовуємо, вкладаємо купу грошей в непотрібні процедури, в непотрібні ліки, в дебільні методи лікування», – додав лікар.

Раніше колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував декілька фото з відомим лікарем Євгеном Комаровським і залишив філософський підпис. Вони разом провели час у Литві, де проходив форум «Майбутнє демократії».

Нагадаємо, Арсен Аваков розмістив неоднозначне фото у товаристві відомих людей. Усі присутні на фотографії тримали середньовічну зброю у руках. Разом з Аваковим позували еспрем’єр-міністр Володимир Гройсман, журналісти Дмитро Гордон та Савік Шустер, а також Євген Комаровський.

Як пізніше писали ЗМІ, у такий спосіб Савік Шустер відсвяткував свій день народження. Журналіст зібрав своїх друзів у Тракайському замку в Литві.