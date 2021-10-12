МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України

Також аналітики валютного фонду погіршили оцінки рівня безробіття для України

Міжнародний валютний фонд погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році, але дещо покращив цей показник за очікуваннями наступного року. Про це йдеться в останньому огляді МВФ «Перспективи світової економіки».

Як зазначено у звіті, рівень реального ВВП України зросте на 3,5% в 2021 році та на 3,6% у 2022 році.

У квітні 2021 року МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікував зростання ВВП на 4%.

Індекс споживчих цін в Україні зросте до 9,5 цього року та 7,1 наступного. У попередньому прогнозі ці показники були на рівні 7,9 та 6,8 відповідно.

Рівень безробіття в Україні цього року збільшиться до 9,7% у порівнянні з 8,6% за квітневою доповіддю.

Як відомо, у 2020 році ВВП України знизився на 4% після чотирьох років зростання: у 2019 році – на 3,2%, роком раніше – на 3,4%, а у 2017 і 2016 роках – відповідно на 2,5% і 2,4%. Перед цим був зафіксований спад на 9,8% у 2015 році та на 6,6% – у 2014 році.