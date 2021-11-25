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    МВФ знову погіршив прогноз зростання економіки України

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    Цьогоріч відновлення економіки зупинилося - МВФ знову погіршив прогноз зростання економіки України
    Цьогоріч відновлення економіки зупинилося
    Фото з відкритих джерел

    Очікуване зростання ВВП на 2022 рік лишилося без змін

    Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році до 3,2% проти очікуваних 3,5% у жовтні. Про це йдеться в звіті МВФ за результатами перегляду програми для України.

    При цьому МВФ залишив без змін очікування зростання ВВП України в 2022 році на рівні 3,6%, 2023-го – 3,4%.

    У Фонді зазначають, що відновлення української економіки, яке почалося у другій половині 2020 року, зупинилося в цьому році.

    У жовтні МВФ прогнозував дефіцит поточного рахунку України цього року на рівні 0,7% ВВП, а наступного – 2,4% ВВП.

    Наразі оцінка нульового балансу поточного рахунку у 2021 році з подальшим переходом у дефіцит поточного рахунку до 2,7% ВВП у 2022 році та 3,2% ВВП – у 2023 р.

    Прогноз також передбачає надходження прямих іноземних інвестицій на рівні 3,3% ВВП у цьому році, 2,4% ВВП – у наступному та 2,5% – у 2023-му.

    У жовтні МВФ погіршив прогноз зростання економіки України в цьому році з 4% до 3,5%.

    Напередодні МВФ озвучив Україні умови для нових траншів.

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    Теги: МВФ економіка ВВП Україна
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    МВФ знову погіршив прогноз зростання економіки України