Міненерго назвало ціну газу у січні: на 25% менше, ніж торік



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Зниження ціни на газ стало можливим, завдяки здешевленню вартості газу на ринку в Європі

Споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у 2019 році. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики та захисту довкілля.

«Споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році (7482,6 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ)», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі відомства, зниження ціни на газ стало можливим, завдяки здешевленню вартості газу на ринку в Європі, що є наслідком підписання тристороннього договору про транспортування газу.

«У зв’язку з цим, Урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування) та внесено зміни до положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до них, вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі (ТТF), йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що це буде прозора формула за якою ціна буде розраховуватись щомісячно та відображати поточну ситуацію ринку.

«Вартість газу залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період з 1 до 22 числа місяця. Потім до цієї середньомісячної ціни додається різниця (спред) між ціною на хабі TTF і ціною на кордоні України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними відомства, нова, знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично, населенню не потрібно нікуди звертатися і оформлювати будь-які документи, незалежно від того, яку ціну вони раніше обрали на січень 2020 року: гарантовану (квартальну) чи щомісячну. Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від НАК «Нафтогазу України» «Газовий запас» можуть розраховуватись за поточне споживання газу за зниженою ціною, а залишок коштів повернеться на рахунок споживача.

Механізм щомісячного ціноутворення на газ в рамках ПСО діятиме до 1 травня 2020 року — від цієї дати. НАК «Нафтогаз України» більше не відвантажуватиме газ регіональним постачальникам безкоштовно. Ринок поставок газу побутовим споживачам стане конкурентним, йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у січні 2019 року ціна на газ для населення з ПСО була 6263 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ, а для промисловості — 9019 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Цього ж року ціна на газ для населення 4650 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ (5580 з ПДВ), а для промисловості — 5500 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ (6600 з ПДВ).

Відтак, українці в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зекономлять за січень 25%.