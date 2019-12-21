Газові угоди. Мінекономіки очікує зміну курсу гривні



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Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

Ми отримали дуже хороші новини за підсумками переговорів щодо транзиту газу - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України очікує на зміцнення курсу гривні через газові домовленості з Росією.

Про це заявив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Думаю, можливо, нам доведеться переглянути макропрогноз щодо курсу в частині його більшого зміцнення», – сказав Милованов.

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 грн/$1, в 2021-му – 27,2 грн/$1, в 2022-му – 27,5 грн/$1 за базовим сценарієм, за оптимістичним – в 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ у 2021 році і 24,2 грн/$ у 2022-му.

«Ми отримали дуже хороші новини за підсумками переговорів щодо транзиту газу. Це дає підстави Україні мати міцніший обмінний курс. В урядові прогнози ми закладали деяку девальвацію курсу. Але з урахуванням подій сьогодні і вчора, з урахуванням того, що відбувається на валютному ринку в останні два-три місяці, думаю, у нас є всі підстави сказати, що гривня зміцнюватиметься», – зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук.

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.