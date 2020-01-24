Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду



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Обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить понад 172 млн грн

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172,576 млрд грн.

«Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим», - додав прем'єр.

Згідно з проектом постанови Кабміну, яка є у розпорядженні РБК-Україна, власні доходи Пенсійного фонду у 2020 році складуть 301,8 млрд грн. Крім того, кошти державного бюджету на виплату пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду становлять 146,8 млрд грн. Таким чином, загальні доходи передбачені в сумі 448,6 млрд грн, видатки - 448,4 млрд грн.

Нагадаємо, у законі про державний бюджет на 2020 рік на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду передбачено 172,576 млрд грн.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.

Згідно з державним бюджетом України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.