Мін’юст пояснив, коли Україна зможе отримати грошові компенсації від РФ

На ратифікацію компенсаційного договору Україні знадобиться щонайменше один рік

Виплати компенсацій українським громадянам та підприємствам здійснюватимуться за рахунок активів Росії. Для цього буде створено міжнародний реєстр збитків, завданих Україні під час війни. Про це заступниця міністра юстиції Ірина Мудра завила заявила в ефірі телемарафону.

Зазначається, що для отримання фінансової компенсації від Російської Федерації ведеться робота у трьох основних напрямках. Джерелами виплат стануть як суверенні, так і приватні російські активи.

Перший напрямок, в якому веде роботу Міністерство, пов'язаний з виконанням резолюції Генасамблеї ООН. Крім того, Мін'юст ініціював створення міжнародного реєстру збитків, які стануть документальним підтвердженням втрат або пошкоджень для відшкодування втрат, завданих війною. Щодо цього питання Україна активно співпрацює з європейськими державами. Також ведуться переговори з країнами ЄС з приводу фінансування даної ініціативи.

Щодо другого напряму, у відомстві працюють над створенням багатостороннього міжнародного договору. Завдяки цьому документу російські активи зможуть перейти до компенсаційного фонду. Крім того, на підставі договору буде створено спеціальну комісію.

До третього напряму належить робота з країнами, яких Україна бачить потенційними учасниками цього договору. Ірина Мудра зазначила, що робота з усіх трьох напрямків дозволить Україні отримати від РФ виплати.

«Процес створення міжнародного реєстру збитків – це перший крок до створення компенсаційного механізму – розпочався. Наше бачення – протягом пів року цей реєстр має запрацювати», – зазначила Мудра.

На ратифікацію компенсаційного договору Україні знадобиться щонайменше один рік.

Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією. Документ підтримали 94 країни, утрималось – 74, проти – 13.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться заплатити Україні репарації за збитки від війни - це тепер частина міжнародно-правової реальності.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії формалізацією «пограбування російської держави».