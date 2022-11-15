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Виплата репарацій Україні: Кремль прокоментував резолюцію ООН

Надія Клочко
glavcom.ua
Виплата репарацій Україні: Кремль прокоментував резолюцію ООН
Дмитро Пєсков заявив, що Росія «категорично проти» резолюції ООН щодо виплати репарацій
фото з відкритих джерел

Росія скаржиться, що ООН вдалася до «рейдерських методів захоплення російських золотовалютних резервів»

Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії формалізацією «пограбування російської держави». Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 15 листопада.

«Звичайно, організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були незаконно заблоковані. Це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Росія категорично проти», – сказав Пєсков журналістам.

На думку представника Кремля, Захід використовує «рейдерські методи захоплення російських золотовалютних резервів».

«Безумовно, Росія робитиме все можливе», – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання про шанси не допустити вилучення заморожених Заходом російських резервів.

Пєсков додав, що «на тлі абсолютного зневажання в останні пів року всіх основ та правил приватної власності, міжнародного права і так далі, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення».

«Усе це ми враховуватимемо при визначенні наших подальших дій», – резюмував він.

Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією. Документ підтримали 94 країни, утрималось – 74, проти – 13.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться заплатити Україні репарації за збитки від війни - це тепер частина міжнародно-правової реальності.

У Міністерстві юстиції пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії.

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Теги: війна росія ООН

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