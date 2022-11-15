Виплата репарацій Україні: Кремль прокоментував резолюцію ООН
Росія скаржиться, що ООН вдалася до «рейдерських методів захоплення російських золотовалютних резервів»
Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії формалізацією «пограбування російської держави». Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 15 листопада.
«Звичайно, організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були незаконно заблоковані. Це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Росія категорично проти», – сказав Пєсков журналістам.
На думку представника Кремля, Захід використовує «рейдерські методи захоплення російських золотовалютних резервів».
«Безумовно, Росія робитиме все можливе», – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання про шанси не допустити вилучення заморожених Заходом російських резервів.
Пєсков додав, що «на тлі абсолютного зневажання в останні пів року всіх основ та правил приватної власності, міжнародного права і так далі, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення».
«Усе це ми враховуватимемо при визначенні наших подальших дій», – резюмував він.
Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією. Документ підтримали 94 країни, утрималось – 74, проти – 13.
Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться заплатити Україні репарації за збитки від війни - це тепер частина міжнародно-правової реальності.
У Міністерстві юстиції пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії.
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