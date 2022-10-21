Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Місія МВФ рекомендувала Україні «не гратися» з податками

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Місія МВФ рекомендувала Україні «не гратися» з податками
Завершила роботу місія МВФ щодо України
фото з відкритих джерел

Місія МВФ по Україні завершила свою роботу

Місія Міжнародного валютного фонду по Україні, що працювала у Відні (Австрія) з 17 по 20 жовтня 2022 року, завершила свою роботу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Упродовж чотирьох днів роботи місії представники Національного банку та Міністерства фінансів України провели низку зустрічей з експертами МВФ. Детально розглянуто питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

 Експерти МВФ позитивно оцінили політику Національного банку, спрямовану на утримання монетарної і фінансової стабільності та належне функціонування банківської системи України в надзвичайно складних умовах. Вони висловили свою підтримку і готовність надалі надавати експертні консультації за різними напрямами діяльності центрального банку.

 Також під час роботи місії сторони обговорили питання фінансово-економічної політики, які можуть бути закладені в нову Моніторингову програму із залученням Ради МВФ. Вона стане основою для плану заходів Національного банку та Уряду України з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначить потреби в зовнішньому фінансуванні.

 Українська делегація надала розгорнуті аргументи щодо здатності України забезпечити дотримання необхідних структурних маяків та кількісних критеріїв ефективності потенційної моніторингової програми навіть в умовах воєнного часу.

 Подальша співпраця з міжнародними партнерами залишається важливою для підтримання економіки України в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення.

 Наступний раунд переговорів з експертами МВФ очікується у листопаді.

НБУ не уточнює висновки МВФ, однак агентство Reuters повідомило, що глава місії МВФ Гевін Грей підсумовуючи додав, що міжнародний кредитор рекомендує Україні утримуватися від заходів, які підривають податкові надходження.

Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Ярослав Железняк пояснив, що МВФ має на увазі податкову реформу, яку знають як «все по десять». Вона передбачає зниження ставок ключових податків до 10%: податку на прибуток підприємств (зараз 18%), податку на доходи фізосіб (18%) та ПДВ (20%).

Крім того, пропонується скасувати єдиний соціальний внесок та підвищити ставку військового збору до 3%.

«МВФ дипломатично послали наше економічне шапіто з ідеєю «все по 10» і порадили не гратися з податками….що і треба було очікувати одразу», – прокоментував нардеп.

Нагадаємо, виділений МВФ новий пакет фінансування України на $1,3 млрд за програмою Rapid Financing Instrument (RFI) має задовольнити потреби платіжного балансу України. А також підтримати кредитоспроможність.

Раніше Світовий банк оцінив економічні перспективи України. За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

Читайте також: Світова економіка очікує на ідеальний шторм
Теги: Нацбанк податки МВФ Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська економіка падає повільніше, ніж нам хотілося б
Санкції проти Росії. МВФ зробив невтішний прогноз
17 жовтня, 15:56
Прогнозується, що світове зростання сповільниться з 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році та 2,7% у 2023 році
Буде найскладнішим роком. МВФ оприлюднив прогноз стану світової економіки на 2023
12 жовтня, 15:10
НБУ анонсував початок роботи місії МВФ в Україні
Нацбанк анонсував початок роботи місії МВФ в Україні
15 жовтня, 15:19

Економіка

Місія МВФ рекомендувала Україні «не гратися» з податками
Місія МВФ рекомендувала Україні «не гратися» з податками
На Харківщині запрацювала нова свердловина з видобутку газу
На Харківщині запрацювала нова свердловина з видобутку газу
Як примусити бізнес вимкнути світло: Вілкул використав дуже жорсткі методи
Як примусити бізнес вимкнути світло: Вілкул використав дуже жорсткі методи
Росія зриває поставки українського зерна: оприлюднено докази
Росія зриває поставки українського зерна: оприлюднено докази
Європа панікує, дизель дорожчає. Що буде з пальним узимку?
Європа панікує, дизель дорожчає. Що буде з пальним узимку?
Нацбанк дозволив купувати долар із резервів по 36,6 грн. Але з умовами 
Нацбанк дозволив купувати долар із резервів по 36,6 грн. Але з умовами 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
67K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
62K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
56K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
19K
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)
15K
«Має зникнути взагалі». Данілов різко висловився про російську мову

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту