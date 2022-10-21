Місія МВФ рекомендувала Україні «не гратися» з податками

Місія МВФ по Україні завершила свою роботу

Місія Міжнародного валютного фонду по Україні, що працювала у Відні (Австрія) з 17 по 20 жовтня 2022 року, завершила свою роботу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Упродовж чотирьох днів роботи місії представники Національного банку та Міністерства фінансів України провели низку зустрічей з експертами МВФ. Детально розглянуто питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

Експерти МВФ позитивно оцінили політику Національного банку, спрямовану на утримання монетарної і фінансової стабільності та належне функціонування банківської системи України в надзвичайно складних умовах. Вони висловили свою підтримку і готовність надалі надавати експертні консультації за різними напрямами діяльності центрального банку.

Також під час роботи місії сторони обговорили питання фінансово-економічної політики, які можуть бути закладені в нову Моніторингову програму із залученням Ради МВФ. Вона стане основою для плану заходів Національного банку та Уряду України з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначить потреби в зовнішньому фінансуванні.

Українська делегація надала розгорнуті аргументи щодо здатності України забезпечити дотримання необхідних структурних маяків та кількісних критеріїв ефективності потенційної моніторингової програми навіть в умовах воєнного часу.

Подальша співпраця з міжнародними партнерами залишається важливою для підтримання економіки України в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення.

Наступний раунд переговорів з експертами МВФ очікується у листопаді.

НБУ не уточнює висновки МВФ, однак агентство Reuters повідомило, що глава місії МВФ Гевін Грей підсумовуючи додав, що міжнародний кредитор рекомендує Україні утримуватися від заходів, які підривають податкові надходження.

Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Ярослав Железняк пояснив, що МВФ має на увазі податкову реформу, яку знають як «все по десять». Вона передбачає зниження ставок ключових податків до 10%: податку на прибуток підприємств (зараз 18%), податку на доходи фізосіб (18%) та ПДВ (20%).

Крім того, пропонується скасувати єдиний соціальний внесок та підвищити ставку військового збору до 3%.

«МВФ дипломатично послали наше економічне шапіто з ідеєю «все по 10» і порадили не гратися з податками….що і треба було очікувати одразу», – прокоментував нардеп.

Нагадаємо, виділений МВФ новий пакет фінансування України на $1,3 млрд за програмою Rapid Financing Instrument (RFI) має задовольнити потреби платіжного балансу України. А також підтримати кредитоспроможність.

Раніше Світовий банк оцінив економічні перспективи України. За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.