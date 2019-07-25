Місія МВФ приїде в Київ після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами



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Представник МВФ Джеррі Райс

МВФ підтверджує готовність надіслати місію в Україну

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України для початку переговорів про підписання нової кредитної програми одразу після того, як буде сформовано новий уряд і він визначиться з пріоритетами своєї роботи.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс під час традиційної прес-конференції у Вашинґтоні.

«Команда (МВФ — ред.) готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд буде здатен визначитися з пріоритетами своєї політики», — повідомив Райс 25 липня, відповідаючи на запитання про терміни відновлення співпраці фонду з Україною.

Раніше повідомлялося, що МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП цьогоріч до 3,2%.

Представник президента в уряді Андрій Герус у свою чергу заявляє, що переговори стосовно нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом заплановано на вересень.

Також голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі з представниками «Європейської бізнес асоціації» заявив, що подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом є важливою для підтримки макроекономічної стабільності, однак відсутність цієї співпраці не призведе до дефолту.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку попередили, що затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, у тому числі з-за судових і законодавчих рішень, можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.