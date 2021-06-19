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    У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна

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    У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна - У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна
    У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна

    Уоллес додав, що будь-які поліпшення у відносинах з Росією, можуть наступити після того, як Кремль буде поважати «суверенітет інших людей і міжнародне верховенство права»

    Зустріч британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента РФ Володимира Путіна можлива, якщо Москва припинить свою «зловмисну діяльність» проти Британії і її союзників. Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес в інтерв'ю телеканалу Sky News.

    «Борис Джонсон явно відкритий для зустрічей з будь-ким, хто повинен зробити важливий крок. І, безумовно, ми сподіваємося, що крок до нормалізації відносин з Росією відбудеться, але це станеться після певних дій (з боку Москви – ред)», – сказав Уоллес.

    За його словами, сьогодні Росія продовжує свою «зловмисну діяльність» і саміт на вищому рівні між Британією і РФ можливий, якщо російський президент продемонструє позитивні зміни у своїй поведінці.

    «Крим як і раніше незаконно окупований в Україні, і є ще дещо, що потрібно вирішити», – додав міністр.

    Серед проблемних питань, які потрібно вирішити з Москвою, міністр виділив отруєння сім'ї Скрипалів у Солсбері, замах і арешт російського опозиціонера Олексія Навального, примусову посадку владою Білорусі, підтримуваною Росією, цивільного літака компанії Ryanair у Мінську і затримання блогера Романа Протасевича.

    При цьому Уоллес зазначив, що західні країни не хочуть постійних непорозумінь із Росією.

    «Це не в чиїхось інтересах. Це не в інтересах російського народу, це не в інтересах економіки Росії, це не в інтересах мого населення і виборців… Ніхто не хоче конфліктів. Ніхто не хоче непорозумінь», – сказав він.

    Уоллес додав, що будь-які поліпшення у відносинах з Росією, включаючи зняття санкцій, можуть наступити після того, як Кремль буде поважати «суверенітет інших людей і міжнародне верховенство права».

    Теги: Крим Росія міністр Міноборони саміт отруєння населення
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    У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна