У Британії назвали умову для проведення саміту Джонсона і Путіна

Уоллес додав, що будь-які поліпшення у відносинах з Росією, можуть наступити після того, як Кремль буде поважати «суверенітет інших людей і міжнародне верховенство права»

Зустріч британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента РФ Володимира Путіна можлива, якщо Москва припинить свою «зловмисну діяльність» проти Британії і її союзників. Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес в інтерв'ю телеканалу Sky News.

«Борис Джонсон явно відкритий для зустрічей з будь-ким, хто повинен зробити важливий крок. І, безумовно, ми сподіваємося, що крок до нормалізації відносин з Росією відбудеться, але це станеться після певних дій (з боку Москви – ред)», – сказав Уоллес.

За його словами, сьогодні Росія продовжує свою «зловмисну діяльність» і саміт на вищому рівні між Британією і РФ можливий, якщо російський президент продемонструє позитивні зміни у своїй поведінці.

«Крим як і раніше незаконно окупований в Україні, і є ще дещо, що потрібно вирішити», – додав міністр.

Серед проблемних питань, які потрібно вирішити з Москвою, міністр виділив отруєння сім'ї Скрипалів у Солсбері, замах і арешт російського опозиціонера Олексія Навального, примусову посадку владою Білорусі, підтримуваною Росією, цивільного літака компанії Ryanair у Мінську і затримання блогера Романа Протасевича.

При цьому Уоллес зазначив, що західні країни не хочуть постійних непорозумінь із Росією.

«Це не в чиїхось інтересах. Це не в інтересах російського народу, це не в інтересах економіки Росії, це не в інтересах мого населення і виборців… Ніхто не хоче конфліктів. Ніхто не хоче непорозумінь», – сказав він.

Уоллес додав, що будь-які поліпшення у відносинах з Росією, включаючи зняття санкцій, можуть наступити після того, як Кремль буде поважати «суверенітет інших людей і міжнародне верховенство права».