Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)

Росія відправляє на війну в Україну танки «Прорив»

Партизанський рух «Атеш» виявив ешелон із одними з найсучасніших російських танків. Про це рух повідомляє у своєму телеграм-каналі.

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«Атеш» вказав локацію виявленого ешелону з російською технікою.

«Агенти повідомляють, що на залізничній станції «Каменська» у Ростовській області перекидають не менше 12 танків, схожих на Т-90М «Прорив», – йдеться у повідомленні.

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Партизани натякають, що ешелон із танками може бути підірвано. «Цілком непогана машина, буде ніяково, якщо вона не доїде до місця призначення», – сказано в повідомленні.

Раніше партизанський рух «Атеш» повідомив, що у тимчасово окупованому Криму росіяни почали масово звозити військову техніку на аеродром Октябрського.