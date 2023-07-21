Розвідка має дані про підготовку нового заколоту в Росії

У розвідці зазначили, що не ділитимуться цими даними, щоб «не полегшувати роботу ФСБ РФ»

Юсов зазначив, що не виключив, що ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин може повернутися «у внутрішньо-політичні процеси РФ»

Режим правління російського диктатора Володимир Путіна дає тріщини, тому цілком ймовірна нова спроба заколоту в Росії. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

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«Є. Дані є», – відповів Юсов на питання, чи є у розвідки дані про те, чи готується в РФ можливий новий заколот, схожий на той, що здійснили «вагнерівці» в червні.

Водночас у розвідці зазначили, що не ділитимуться цими даними, щоб «не полегшувати роботу ФСБ РФ».

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Юсов також не виключив, що ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин може повернутися «у внутрішньо-політичні процеси РФ».

«А чому ні? Він у ньому (політичному процесі. – «Главком») активно перебуває. Конфлікт за лінією Пригожин-Шойгу не зник. Як і не зникла більшість запитань, які озвучували під час т. зв. маршу справедливості. Заколот не перемогли, його «заговорили» або «зарішали». І зробив це навіть не Путін, а Лукашенко та інші люди, прізвищ яких навіть не назвали», – додав він.

За його словами, це означає, що проблеми залишаються, і дедалі більше представників кадрових військових із РФ озвучують схожі речі. «Частина з них уже розплатилися відстороненням», – сказав Юсов.

«Процеси йдуть, і це процеси, про які говорить уже не тільки Україна, а й представники західних спецслужб і західні аналітики. Путінський режим справді дає тріщини», – підсумував Юсов.

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Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що через спробу збройного заколоту ватажка терористичного угруповання «Вагнер» Євгенія Пригожина структури військового командування Росії перебувають в стані збентеження.