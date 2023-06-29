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Вступ України до ЄС: Науседа назвав дату для оголошення переговорів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до ЄС: Науседа назвав дату для оголошення переговорів
фото з відкритих джерел

Гітанас Науседа: «Україна робить дуже добре в проведенні реформ, і президент Зеленський говорив багато про успіх у судовій сфері, антикорупційних заходах» 

Підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише «Інтерфакс-Україна».

«Україна робить дуже добре в проведенні реформ, і президент Зеленський говорив багато про успіх у судовій сфері, антикорупційних заходах. Вони вважають, що заслуговують на позитивний висновок Єврокомісії в жовтні, і тоді наше політичне рішення буде питанням часу. Я сподіваюся, що грудень буде найбільш слушною датою для оголошення про початок переговорів у Європейському союзі», – зазначив литовський лідер.

Коментуючи ухвалення ЄС 11-го пакета санкцій для РФ, президент Литви назвав це «дуже важливим, але не дуже великим кроком уперед».

«Тому ми очікуємо 12-й пакет санкцій, і я не втомлюся повторювати, що Росатом треба покарати, тому що те, що вони творять, просто неприйнятно, те, як вони себе поводять – погрожуючи всій Європі, Запорізькій АЕС - і вони відповідальні за численні порушення стандартів безпеки, зокрема на Островецькій атомній електростанції (в Білорусі). З цієї причини до них мають бути застосовані санкції, до ради директорів Росатому мають бути застосовані санкції», – додав Науседа.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає сценарії дій на випадок розвалу Росії.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Маємо півроку, аби виправити ситуацію
Теги: санкції Україна президент Європейський союз

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