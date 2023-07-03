Кінець легких часів у стосунках з Польщею

Все свідчить про те, що в результаті виборів співпраця і підтримка України з боку Польщі буде дуже прагматичною та раціональною

Рано, чи пізно, якщо ми хочемо реалізувати власний сценарій майбутнього, ми маємо почати керуватись логікою «ріал політік»

Опитування Politico демонструє, що на зміну романтичної підтримки України в боротьбі зі спільним ворогом, прийде прагматична співпраця на основі національних інтересів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Соцдослідження демонструє, що правляча партія в Польщі PiS продовжує лідирувати, але головна опозиційна сила динамічно зменшує відставання:

Право і справедливість (PiS) – 35%;

Громадянська коаліція – 32%;

Конфедерація (ультраправі) – 12%;

Третій шлях – коаліція Польщі 2050 і Польської селянської партії (Polska 2050 i PSL) – 10%.

Лівиця – 7%;

Решта партій не мають шансу подолати прохідний бар‘єр. У Польщі він такий самий, як в Україні – 5%. Для коаліцій – 8%!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Є кілька важливих тенденцій, які слід зауважити.

Головна – ультраправа партія Конфедерація під’єднає рейтинг PiS і це призведе до неминучої необхідності формувати коаліцію. При збережені тенденцій PiS не буде взмозі самотужки сформувати уряд.

Парадокс в тому, що дрейфування у більш помірковану право-центриську політику партії Качинського звільнило утраправий фланг для партії Конфкдерація.

Це стало природнім наслідком спроби нормалізації стосунків з ЄС для нівелювання конфліктів з Єврокомісією через проводжувані реформи та загрозою втрати фінансування з бюджету Унії з одного боку, а з іншого – через потребу зміни риторики і переходу на потужну підтримку України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На догоду правому електорату в минулому PiS спекулював історичними ранами складного минулого між українцями та поляками, як однією з мобілізаційних тем виборчих кампаній. Зміна обставин призвела до зміни політики PiS, але крайньо праві виборці так швидко не перелаштовуються. Цим вдало скористались «конфедерати»…

На доважок, з травня вони навіть почали канібалізувати рейтинг партії Качинського.

Вагомою темою було питання польських аграріїв, які не витримували конкуренцію з українськими. І тут була велика зона для боротьби за економічні інтереси Польщі, яка, як ми пам‘ятаємо, завершилась проблемами для українських…

І тут є велика небезпека для України, якщо PiS вирішить робити коаліцію з ультраправими «конфедератами».

Справа в тім, що партія Конфедерація обстоює позицію про обмеження підтримки Україні. Вони, як це притаманно ультраправим, відстоюють національний інтерес. Тому вважають, що підтримка України не має шкодити економічним інтересам Польщі. Знову пригадуємо тему аграріїв…

Будь ласка, читайте текст після реклами

Падіння рейтингів коаліції «Польщі 2050 та Польської селянської партії» робить «конфедератів» цікавим партнером для правлячої PiS.

Альтернативним варіантом формування урядової коаліції може бути партнерство PiS або Громадянської Коаліції з Третім Шляхом.

Проте Польська селянська партія, як частина Третього шляху, також за підтримку аграріїв, які є основними стейкхолдерами партії.

Все це свідчить про те, що в результаті виборів співпраця і підтримка України з боку Польщі буде дуже прагматичною та раціональною.

Моральні аргументи необхідності підтримки стануть другорядними. Зупинка транзиту нашого зерна у війну продемонструвала, що власна сорочка завжди ближча

Єдиною інтригою до виборів буде зберігатись лише те, а хто ж сформує нову владну коаліцію…

Рано, чи пізно, якщо ми хочемо реалізувати власний сценарій майбутнього, ми маємо почати керуватись логікою «ріал політік». Мусимо перестати просити допомогу, й починати пропонувати взаємовигідні партнерства.

Ми маємо аргументувати чому the war exit strategy має ґрунтуватись не на цілі досягнення миру, а на цілі – перемога України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І це не можливо зробити мовою етично-моральних імперативів. Ми маємо говорити про необхідності інвестувати в нашу перемогу раціональними аргументами. Ми маємо змалювати вигоди кожноно нашого партнера з такого перебігу подій.

Це не означає, що ми маємо припинити апелювати до перемоги добра над злом, демократії над тоталітаризмом. Це все важливо, адже формує суспільні настрої в західних демократіях, які потім у свою чергу тиснуть на політичні еліти…

Але настрої змінюються, а інтереси залишають. Еліти, які ухвалюють рішення керуються саме ними.

Політика це про мистецтво реалізації інтересів, отримуючи найкраще з можливого…