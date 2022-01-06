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    Україна у 2021 році експортувала товарів на рекордну суму

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    Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд - Україна у 2021 році експортувала товарів на рекордну суму
    Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд
    фото з відкритих джерел

    Показник експорту – понад $68 млрд – став найбільшим за 10 років

    У 2021 році експорт українських товарів сягнув рекордних $68,24 млрд, що є найбільшим показником із 2012 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

    Обсяг експорту товарів з України за 2021 рік складає $68,24 млрд. Такий показник є найбільшим з 2012 року.

    Попередні показники такого рівня Україна мала у 2011-му ($68,39 млрд) та у 2012 роках ($68,81 млрд).

    У Мінекономіки зазначають, що наразі показники не включають дані з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

    Обіг товарів у 2021 році в Україні склав $141,54 млрд, що на 36,71% більше, ніж у 2020-му. Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд.

    Експорт товарів у 2020 році зменшився у порівнянні з 2019 на 1,7% ($862,8 млн) і склав $49,2 млрд.

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    Теги: експорт Мінекономіки Україна
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    Україна у 2021 році експортувала товарів на рекордну суму