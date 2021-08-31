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    Міжнародні резерви України сягнули дев’ятирічного максимуму

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    НБУ досяг&nbsp;100% відповідності міжнародних резервів мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ - Міжнародні резерви України сягнули дев’ятирічного максимуму
    НБУ досяг 100% відповідності міжнародних резервів мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ
    Фото з відкритих джерел

    Поповнити резерви вдалося завдяки отриманим від МВФ коштам

    Міжнародні резерви Національного банку України збільшилися минулого тижня до $31,5 з урахуванням отриманих від Міжнародного валютного фонду коштів за результатами розподілу спеціальних прав запозичення. Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

    За словами експерта, «це дозволило досягти 100% відповідності міжнародних резервів НБУ мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ».

    Графіка: bank.gov.ua
    Графіка: bank.gov.ua

    Таким чином, розмір резервів досяг максимуму за дев'ять років. Більший розмір був 1 травня 2012 року – $31,661 млрд.

    Як відомо, 23 серпня МВФ перерахував Україні $2,7 млрд.

    Згодом уряд визначився, як витратити $2,7 млрд від МВФ – на соціальні виплати та відновлення економіки.

    Раніше перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок $2,7 млрд від МВФ.

    «МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько $2,7 млрд. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року», – сказав Любченко.

    Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.

    Згодом уряд визначився, як витратити $2,7 млрд від МВФ

    Теги: МВФ Національний банк економіка гроші Україна фінанси Богдан Данилишин НБУ
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    Міжнародні резерви України сягнули дев’ятирічного максимуму