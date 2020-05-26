На Харківщині під час карантину 90% населення своєчасно сплачують за газ



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ТОВ «Харківгаз Збут» завдяки своєчасній оплаті у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами

У ТОВ «Харківгаз Збут» інформують, що онлайн-сервіси компанії дозволяють понад 300 тис. родин сплачувати кошти вчасно

На Харківщині в умовах карантину 9 з 10 родин своєчасно сплачують за спожитий газ і не накопичують боргів. Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Харківгаз Збут».

У компанії зазначають, що декілька онлайн сервісів дозволяють людям сплачувати за газ дистанційно та зручно, тому прострочену заборгованість мають лише 10% клієнтів.

ТОВ «Харківгаз Збут» завдяки своєчасній оплаті у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами щодо забезпечення природним газом, тому компанія звертається до боржників з проханням виконати договірні умови та сплатити за газ.

Відповідно до умов Договору з постачання природного газу, за спожитий газ необхідно сплачувати в наступні терміни:

за квитанцією абонентської книжки - не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим;

за рахунком постачальника - не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання рахунку.

При цьому, на час карантину, не передбачалися ні призупинення послуг газопостачання, ні зміна термінів їх оплати.

Вчасно та безпечно оплатити за спожитий газ клієнти ТОВ «Харківгаз Збут» можуть:

через Особистий кабінет на сайті 104.ua;

чат-бот Viber 7104ua;

мобільні додатки 104 Mobile.

Щомісячно онлайн-сервісами компанії вже користується понад 300 тис. родин Харкова та області.

«Під час карантину наші клієнти переконались, що ТОВ «Харківгаз Збут» - надійна компанія, яка здатна виконати зобов’язання в будь-яких обставинах. Дякуємо за співпрацю і своєчасну оплату мешканцям Харківщини - споживачам газу», - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ «Харківгаз Збут»,- Тетяна Харченко.