На Хмельниччині 60% учасників акції «Твоя енергонезалежність» залишили кошти для подальшої оплати за газ



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Споживачі газу у Хмельницькій області залишили 4 млн грн для подальшої оплати блакитного палива

Учасниками акції «Твоя енергонезалежність», що проводилася в серпні-вересні минулого року НАК «Нафтогаз України» стали понад дві тисячі споживачів газу у Хмельницькій області

На Хмельниччині станом на 1 травня майже 1200 учасників акції «Твоя енергонезалежність» вирішили використати залишки своїх акційних коштів для подальшої оплати за газ. Про це повідомляє пресслужба «Хмельницькгаз Збуту»

Зазначається, що майже 60 % клієнтів компанії, які взяли участь в акції, залишили 4 млн.грн. для подальшої сплати за газ.

«180 учасників акції вирішили повернути собі кошти, сума яких склала 3 млн.грн», - йдеться у повідомленні.

Учасниками акції «Твоя енергонезалежність», що проводилася в серпні-вересні минулого року НАК «Нафтогаз України» стали понад дві тисячі споживачів газу у Хмельницькій області.

Через теплі погодні умови та зниження в опалювальний сезон ціни на газ нижче акційної, не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива. Тому починаючи з 20 квітня 2020 року, в «Особистому кабінеті» на вебсайті www.104.ua став доступний функціонал, який дозволяє або повернути ці кошти, або скерувати на оплату поточного споживання.

«Вперше наші споживачі взяли участь у акції «Твоя енергонезалежність» та змогли керувати своїм зимовим запасом за фіксованою ціною, - інформує директор ТОВ «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький. – У випадку, якщо клієнт не використав акційні кошти, він може отримати їх на руки - для цього достатньо оформити заявку».

Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електронну адресу компанії [email protected] заяву встановленого зразка. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції «Твоя енергонезалежність» розміщений за цим посиланням https://kmgaszbut.104.ua/ua/files/32401/1. Після отримання заяви, ми зможемо оперативно повернути кошти. Звертаємо вашу увагу на правильність заповнення заяви та надання необхідних даних.

Перевірити інформацію про повернення коштів можна у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (0382) 686 504.

Станом на 25 травня 417 клієнтів ще не визначилися із залишком коштів на акційному рахунку. Тому компанія закликає учасників акції найближчим часом зробити свій вибір.

До відома, основною сферою діяльності ТОВ «Хмельницькгаз збут» є постачання природного газу усім категоріям споживачів Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району). Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов’язками.

Клієнтами компанії є понад 412 тисяч сімей Хмельниччини, більше 1,7 тисяч промислових підприємств та бюджетних організацій, понад 200 релігійних організації. Серед найпотужніших споживачів – ТОВ «СТЛ+М», ПрАТ «Городоцький елеватор Суффле», ТОВ «Маяк», СФГ «Манятин».