На Житомирщині населення боргує газорозподільній компанії майже 500 млн грн



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У компанії інформують, що всього заборгували за газ 272 тис клієнтів, з них майже 33 тис споживачів мають борг від 1 тис до 5 тис грн

Станом на 1 травня 2020 року клієнти заборгували за газ 486 млн грн

ТОВ «Житомиргаз Збут» повідомляє, що станом на 1 травня 2020 року клієнти заборгували за газ 486 млн грн. Наразі, при зниженні ціни газу та зменшенні витрат на блакитне паливо після опалювального періоду є можливість погасити заборгованість. Для цього зручно використовувати онлайн-сервіси «Житомиргаз Збуту», що допомагають сплачувати за газ дистанційно.

У компанії інформують, що всього заборгували за газ 272 тис клієнтів, з них майже 33 тис споживачів мають борг від 1 тис до 5 тис грн., а 1 353 неплатників накопичили борги на суму понад 10 тис грн.

«Під час карантину компанія не нараховує пеню за невчасну сплату послуг газопостачання. Ми розуміємо, у якій складній ситуації опинилися наші споживачі. Однак хочемо наголосити, що каранин закінчиться, а борги – залишаться. Тому закликаємо сплачувати за використаний газ, аби накопичені борги не призвели до відключення газопостачання у майбутньому», - говорить директор ТОВ «Житомиргаз Збут» Олена Благодарська.

Сплатити за газ дистанційно, не виходячи з дому, клієнти ТОВ «Житомиргаз Збут» можуть за допомогою онлайн-сервісів: мобільних додатків 104 Mobile (для Android) и 104 Mobile Light (для iOS), чат-боту 7104ua в Viber та в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

Для зручності клієнтів ТОВ «Житомиргаз Збут» запроваджена експрес-реєстрація Особистого кабінету, яким уже користуються майже 120 тис. споживачів газу Житомищини. Щоб пройти експрес-реєстрацію, достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067-33-38-104 і повідомити оператору номер особового рахунку та останню суму оплати або номер лічильника.

Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього, а також посилання, за яким потрібно перейти для активації профілю.

До відома, 104.ua це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні, можливості якого в 2019 році забезпечили 100 млн контактів з клієнтами. Найбільш популярними є онлайн послуги: особистий кабінет, який обслуговує 2,8 млн. клієнтів щомісяця, 104 Бізнес онлайн – сервіс для бізнесу, мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua і Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua забезпечує 45 млн контактів з клієнтами на рік. Сервіс 104.ua включає в себе також мережу зі 120 центрів обслуговування клієнтів «104.ua Клієнтській простір» в 16 областях. Центри щорічно обслуговують 5 млн клієнтів.