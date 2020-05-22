Ціни падають. «Нафтогаз» назвав вартість палива на травень



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Ціна на газ щомісяця зменшується

Від початку року ціна на газ для населення знизилась на 51%

У травні оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів знизилась до 2,3 грн за кубометр.

Про це повідомили в «Нафтогазі».

Ціна вказана без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування. Вона на 21% нижча, ніж в квітні 2020 року.

З початку року ціна газу для населення знизилась на 51%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року — на 62%.

У «Нафтогазі» підкреслили, що світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі на природний газ. За даними аналітиків компанії, у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де накопичено фактично річний обсяг видобутку газу державою — 17,5 млрд кубометрів.

«Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. В міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період — все це дозволить зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку», — заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

При розрахунку ціни газу для населення на травень «Нафтогаз», як і в квітні, обирав з двох можливих опцій: розрахованої за постановою Кабміну від 24 січня та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.