У Вінниці проведуть джазовий фестиваль



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Vinnytsia Jazzfest 2020 відбудеться вже цими вихідними

З 25 по 27 вересня пройде VINNYTSIA JAZZFEST-2020. На джазовий фестиваль до Вінниці приїдуть виконавці з Польщі, Швейцарії та США. Захід вперше транслюватимуть онлайн, але у разі дозволу, допустять глядачів.

Про це повідомляють організатори заходу.

Всі події фестивалю пройдуть у новій залі – концерт-холі «Моnt Blanc» (вул. Соборна, 34) - і вперше за 24 роки проведення будуть доступні глядачам у онлайн-трансляції у Інтернеті.

«За 24 роки ми ще ніколи не оголошували програму фестивалю всього за 4 дні до проведення. Але нові часи диктують нові виклики, - зазначає директор VINNYTSIA JAZZFEST, заслужений діяч мистецтв України Павло Третьяков. – Для того, аби віднайти найбільш безпечний варіант для глядачів, що обов’язково в умовах ситуації, спричиненої COVID-19 у всьому світі, ми після проведеної зустрічі 11 вересня у Вінницькій міській раді зв’язались із дирекціями європейських фестивалів, що відбулись у першій декаді вересня, зокрема, 27. Folksforum – den Turisedischen Festspielen (4-6.09.2020), Ambient Waves Festival (10-12.09.2020), Distancing Festival (3-6.09.2020) у комбінованому режимі. Враховуючи досвід європейських країн й відношення Вінниці до «помаранчевої» зони, переформатували заходи фестивалю так, щоб були дотримані всі норми безпеки, прописані у постанові Кабміну № 641 від 22.07.2020. Усі шанувальники джазу зможуть побачити концерти онлайн: на офіційному каналі VINNYTSIA JAZZFEST на Youtube (https://www.youtube.com/user/pvt286032) записи виступів будуть доступні ще протягом тижня після фестивалю».

Чим здивує кожен концерт?

У суботу, 26 вересня, о 18:00 у концерт-холі «Моnt Blanc» вперше у Вінниці виступить жива легенда – єдиний син «королеви джазу» Елли Фіцджеральд і одного з найвидатніших контрабасистів світу Рея Брауна - Рей Браун-молодший. Фірмовий чорний джаз, свінг і блюз наповнять серця легкістю, світлом і натхненням та зададуть позитивних ритмів і яскравих фарб, яких вистачить на всю осінь!

На VINNYTSIA JAZZFEST-2020 Браун-молодший виступить разом із майстрами імпровізації - знаменитим Тріо Олексія Петухова з Одеси, що завжди дивує мозаїкою неперевершеного таланту і драйву.

26 вересня о 20:00 один із найкращих джазових піаністів і композиторів Польщі, музикант-легенда Артур Дуткевич презентує унікальну програму «ІмпроМАЗУРКИ», яку найгучнішими оплесками вітали понад 15 країн світу. Артура Дуткевича, виступ якого у Вінниці пройде за підтримки Генерального консульства республіки Польща у Вінниці, називають «послом польського джазу» у світі.

У неділю, 27 вересня, о 18:00 красу стильного й креативного сучасного джазу Швейцарії представить яскравий джазовий піаніст-віртуоз, імпровізатор і композитор Лоран Ніку. Його творчість ґрунтується на стику джазу, імпровізації, композиції і класичної музики. Вінничанам Лоран презентує кращі пісні свого альбому «Outline», що у січні цього року вийшов на німецькому джазовому лейблі QFTF та був високо оцінений міжнародною критикою й гучно презентований на провідних радіостанціях Європи.

27 вересня о 20:00 справжній акапельний вибух на концерті-закритті VINNYTSIA JAZZFEST-2020 влаштують зірки зі світовою славою - вокальний бенд ManSound. Глядачів чекають незабутні відкриття і щохвилинні здивування, адже для мегапотужних голосів учасників ManSound немає нічого неможливого.

Ексклюзивні проекти фестивалю

Ексклюзивна джазова pre-party XXIV міжнародного джазового фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST-2020 у п’ятницю, 25 вересня, о 20:00 у концерт-холі «Моnt Blanc» об’єднає одних із найяскравіших джазових музикантів України: «батька українського джазу», геніального бас-гітариста й композитора Ігоря Закуса, чарівну вокалісту Анну Донцову, гітариста-віртуоза Дениса Донцова й одного з кращих барабанщиків України Артура Фролова.

Закус-Донцови-Фролов Квартет презентує у Вінниці виняткову програму, у якій прозвучить авторська музика Ігоря Закуса, Анни й Дениса Донцових, а також усіма улюблені світові джазові стандарти.

Рішення про можливість присутності глядачів наживо на концертах буде прийняте у четвер, 24 вересня.

Джерело: Vinbazar