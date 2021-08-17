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    Як працюватимуть банки і пошта під час вихідних у серпні

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    В останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних - Як працюватимуть банки і пошта під час вихідних у серпні
    В останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних
    фото РБК-Україна

    У період з 21 до 24 серпня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП проводитимуться датою банківського дня 25 серпня 2021 року

    Кабінет міністрів України переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня, адже цього року День Незалежності випадає на вівторок. Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль – з 21 по 24 серпня. Про це стало відомо із статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

    Графік банків

    Національний банк України (НБУ) визначив порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням Кабінетом міністрів робочих днів у 2021 році. Так, день роботи банківської системи України у 2021 році переносяться з понеділка 23 серпня – на суботу 28 серпня.

    Згідно з рішенням НБУ, міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня здійснюватимуться датою банківського дня 28 серпня 2021 року.

    У період з 21 до 24 серпня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП проводитимуться датою банківського дня 25 серпня 2021 року.

    Як зазначили в НБУ, 23 серпня 2021 року банки, у разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

    Графік «Нової Пошти»

    У святкові дні на День Незалежності, відділення та адресна доставка «Нової Пошти» працюватимуть наступним чином:

    23 і 24 серпня – графік роботи, за яким працюють в неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).

    Разом з тим «Укрпошта» поки не оприлюднила графік роботи на День Незалежності. У пресслужбі компанії сказали, що графік буде готовий не пізніше 18 серпня.

    Нагадаємо, усього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.

    Також відомо, що «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків до Дня Незалежності.

    Уряд затвердив план заходів щодо підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України.

    На самі урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат, в обсязі 5,4 млрд грн, включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

    Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.

    Теги: вихідні Національний банк банк свята День Незалежності Укрпошта пошта НБУ
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    Як працюватимуть банки і пошта під час вихідних у серпні