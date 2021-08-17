Понад 60 компаній хочуть «вибивати» гроші з українців

В Україні завершився термін подання документів для реєстрації юридичних осіб, охочих набути статус колекторської компанії

Місячний термін подання документів для реєстрації юросіб, що мали намір набути статус колекторської компанії, завершився 13 серпня – документи подали 64 компанії. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Йдеться про компанії, які на день введення в дію відповідних законодавчих вимог здійснювали діяльність з врегулювання простроченої заборгованості і мали намір надалі здійснювати таку діяльність.

Так, пакети документів подали 64 компанії-заявників, з них 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичних осіб без ліцензій на надання фінансових послуг», - пояснили в регуляторі.

Зазначається, що Нацбанк має 30 робочих днів для розгляду кожного пакету документів.

«За результатами розгляду НБУ обов’язково повідомить кожного заявника про успішну реєстрацію або про відмову в реєстрації», – йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що лише компанії, які будуть зареєстровані у реєстрі, матимуть право продовжувати надавати послуги врегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

А у разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня 2021 року, кредитодавець чи новий кредитор зобов’язані будуть достроково розірвати договір із такою юрособою.

До слова, у Києві судять угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів. Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.