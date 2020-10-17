Нацбанк за тиждень значно скоротив продаж валюти для підтримки гривні



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З 12 по 16 жовтня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $1 млн

Національний банк продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, значно скоротивши її в порівнянні з попереднім тижнем

Національний банк України за тиждень 12-16 жовтня продав на міжбанківському валютному ринку $1 млн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ в п'ятницю, 16 жовтня.

Зазначається, що Нацбанк продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, значно скоротивши її в порівнянні з попереднім тижнем, коли продав 8,7 млн доларів.

НБУ повідомляє, що всього з початку року регулятор купив на міжбанку валюти на 4 509,40 млн доларів і продав на 3 584,10 млн доларів.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 925,30 млн доларів.

До слова, Нацбанк видав банкам 5 млрд грн для рефінансування.