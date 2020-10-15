Нацбанк анулював ліцензії шести страхових компаній



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НБУ прийняв рішення про анулювання ліцензій на підставі поданих заяв

Ліцензій позбулися страхові компанії «Гарант-Система», «Кремінь», «В. І П.», «Інгрупи», «Страхові гарантії», «Проксима»

Національний банк України анулював всі ліцензії шести страховим компаніям на підставі поданих ними заяв. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ліцензій позбулися страхові компанії «Гарант-Система», «Кремінь», «В. І П.», «Інгрупи», «Страхові гарантії», «Проксима».

Страховик «Кремінь» звернувся до Національного банку із заявою про анулювання всіх його ліцензій за власним бажанням.

Як повідомлялося раніше, одна з найбільших страхових компаній в Україні ARX приєдналася до MAXIS Global Benefits Network (MAXIS GBN), однієї з провідних світових мереж зі страхування співробітників міжнародних компаній.

Нагадаємо, Нацбанк посилив санкції за порушення фінмоніторингу.

Також Національний банк України за підсумками тендера 9 жовтня задовольнив заявки 14 банків на отримання рефінансування строком до 5 років на загальну суму 5 млрд грн під 6% річних.