Рада НБУ скасувала засідання, на якому збиралася звільняти Рожкову і Сологуба
За словами члена Ради НБУ, скасування сталося через технічні причини
Засідання ради Національного банку, призначене на 16 жовтня, скасоване. Про це заявив агентству «Інтерфакс-Україна» член ради Віктор Козюк.
За його словами, скасування сталося через технічні причини.
«Одразу зазначу, що я був готовий брати участь в засіданні дистанційно», – повідомив Козюк.
Зазначається, що до порядку денного засідання ради було внесено питання затвердження аудитора і пункт «різне».
Як уточнив член ради Василь Горбаль, незважаючи на те, що договір з нинішнім аудитором НБУ – Ernst&Young – підписаний в 2019 році на наступні п'ять років, закон про Національний банк вимагає щорічного затвердження аудитора до 5 листопада.
За його словами, другий пункт порядку денного – «різне», є стандартним для засідань Ради.
Як повідомлялося, 5 жовтня Рада Національного банку України висловила недовіру членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу.
Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.
Член ради НБУ Віталій Шапран заявив, що Рожкову і Сологуба « у буремні 90-і» розстріляли би біля під’їзду.
Нагадаємо, 8 жовтня МВФ прокоментував рішення ради Нацбанку про недовіру Рожковій і Сологубу.