Рада НБУ скасувала засідання, на якому збиралася звільняти Рожкову і Сологуба



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Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб - єдині члени правління НБУ часів глав Якова Смолія та Валерії Гонтаревої

За словами члена Ради НБУ, скасування сталося через технічні причини

Засідання ради Національного банку, призначене на 16 жовтня, скасоване. Про це заявив агентству «Інтерфакс-Україна» член ради Віктор Козюк.

За його словами, скасування сталося через технічні причини.

«Одразу зазначу, що я був готовий брати участь в засіданні дистанційно», – повідомив Козюк.

Зазначається, що до порядку денного засідання ради було внесено питання затвердження аудитора і пункт «різне».

Як уточнив член ради Василь Горбаль, незважаючи на те, що договір з нинішнім аудитором НБУ – Ernst&Young – підписаний в 2019 році на наступні п'ять років, закон про Національний банк вимагає щорічного затвердження аудитора до 5 листопада.

За його словами, другий пункт порядку денного – «різне», є стандартним для засідань Ради.

Як повідомлялося, 5 жовтня Рада Національного банку України висловила недовіру членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу.

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.

Член ради НБУ Віталій Шапран заявив, що Рожкову і Сологуба « у буремні 90-і» розстріляли би біля під’їзду.

Нагадаємо, 8 жовтня МВФ прокоментував рішення ради Нацбанку про недовіру Рожковій і Сологубу.