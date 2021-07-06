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    Кошти арештують, але не заберуть. Роз’яснення Мін'юсту щодо списання боргів за комуналку

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    В Україні з 6 липня запрацювала схема автоматичного списання боргів - Кошти арештують, але не заберуть. Роз’яснення Мін'юсту щодо списання боргів за комуналку
    В Україні з 6 липня запрацювала схема автоматичного списання боргів
    Фото з відкритих джерел

    Щоб не потрапити у неприємну ситуацію, в Мін'юсті радять перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах

    Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт. Міністерство наголосило, що кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть. Про це повідомляє Мін'юст.

    «Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів», – заявили у міністерстві.

    Як пояснили у Мін'юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, – його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.

    Тобто кошти залишатимуться на рахунку громадянина, але він не зможе ними користуватися.

    «Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження», – наголосили у міністерстві, додавши, що громадянин зможе вільно розпоряджатися коштами на своїх інших, не арештованих, рахунках.

    Щоб не потрапити у таку ситуацію, в Мін'юсті радять перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах:

    • Єдиний реєстр боржників;
    • портал Онлайн-будинок юстиції;
    • електронний сервіс державних послуг «Дія»;
    • Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

    Міністерство юстиції України дозволило банкам автоматично списувати із рахунків громадян борги на вимогу державних і приватних виконавців.

    Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників із аліментів. Однак тепер її розширили на інші види боргів.

    Ця процедура запрацювала із 6 липня.

    Теги: борг ЖКГ гроші Міністерство юстиції штраф реєстр
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    Кошти арештують, але не заберуть. Роз’яснення Мін'юсту щодо списання боргів за комуналку