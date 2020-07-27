Нацполіція розпочала розслідування корупції на «Центренерго», - Москаль



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Інформацію про відкриття відповідного провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо можливих корупційних дій керівництва ПАТ «Центренерго» при закупівлі вугілля. Про це повідомив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своєму сайті.

«Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України зареєстрували кримінальне провадження за фактами можливих зловживань керівництва ПАТ «Центренерго». Йдеться про факти підписання контрактів на поставки вугілля з невідомими постачальниками з порушенням тендерних процедур, а також ввезення в Україну вугілля з ОРДЛО під виглядом російського та грузинського», - повідомив Москаль.

Інформацію про відкриття відповідного провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

Як заявив бізнесмен Віталій Кропачев Герус в цей період приїздив до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на Центренерго.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. Млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.

«Центренерго» з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі». По даним Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих оборудках досягли 900 млн грн.

За даними розслідування Бігус.інфо вугілля на «Центренерго» поставляється через російські фірми бізнесменів близьких до терористів «ДНР».

При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на «Центренерго» компанією Юнайтед Енерджі близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної «Укрнафти» за ціною нижче ринкової і продається на «Центренерго» вище ринкової. «Юнайтед Енерджі» була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.

Раніше Геннадій Москаль заявляв, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус знищує вітчизняну енергетику в інтересах Росії та звинувачував його в лобіюванні приватних інтересів олігарха Ігоря Коломойського.