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    Економіка та фінанси

    Нафта різко подорожчала після ударів Ірану по військовим базам США

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    Ціна на нафту WTI зростає після ударів Ірану по об'єктах США - Нафта різко подорожчала після ударів Ірану по військовим базам США
    Ціна на нафту WTI зростає після ударів Ірану по об'єктах США

    Ціна нафти WTI перевищила $65

    Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI перевищила $65 за барель.

    Це випливає з даних Інтерконтинентальної біржі.

    Зростання відбулося на тлі новин про атаки американських військових баз в Іраку.

    Так, в ході торгів о 4:00  вартість ф'ючерсів зросла на 4,42% і склала $65,47 за барель. Потім вартість знизилася до $64,89.

    Як пише CNBC, зростання від 1,88% до 2,48% показують і інші марки нафти.

    При цьому ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону впали. В Японії індекс Nikkei 225 знизився на 2,45%, а індекс Topix впав на 2,22%. Індекс Kospi в Південній Кореї знизився на 1,42%.

    Ф'ючерси на американські акції також впали. Dow Jones Industrial Average втратив 410 процентних пунктів ввечері 7 січня.

    Американські ф'ючерси на нафту виросли на 4,37% до $65,44 за барель.

    У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

    За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

    Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

    Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в разі бомбардування іранської землі він буде націлений на міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, і Хайфу, Ізраїль, в ході третьої хвилі операцій.

    Окрім того, будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

    Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари по своїм військовим об'єктам.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    нафта Ірак США Ізраїль Іран бомбардування Вашингтон
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