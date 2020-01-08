Іран розпочав другу хвилю ударів по військовій базі США



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Іран завдав ракетного удару по військовій базі США в Іраку

Під час перших атак на базу США було випущено більше десятка ракет

Почалася друга хвиля ракетних ударів по військовій базі Аль-Асад, на якій розташовані війська США.

Про це повідомляє агентства Tasnim.

За даними агентства, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) почав другу хвилю ударів по авіабазі Аль-Асад в Іраку.

Друга хвиля розпочалася приблизно через півтори години після перших атак.

Під час перших атак на базу США було випущено більше десятка ракет.

ویدئویی که از لحظه برخورد شماری از موشک‌ها با پایگاه عین الأسد منتشر شده است. pic.twitter.com/3IPJHD4Imr — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 8 січня 2020 р.

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

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Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.