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    Іран розпочав другу хвилю ударів по військовій базі США

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    Іран завдав ракетного удару по військовій базі США в Іраку - Іран розпочав другу хвилю ударів по військовій базі США
    Іран завдав ракетного удару по військовій базі США в Іраку

    Під час перших атак на базу США було випущено більше десятка ракет

    Почалася друга хвиля ракетних ударів по військовій базі Аль-Асад, на якій розташовані війська США.

    Про це повідомляє агентства Tasnim.

    За даними агентства, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) почав другу хвилю ударів по авіабазі Аль-Асад в Іраку.

    Друга хвиля розпочалася приблизно через півтори години після перших атак.

    Під час перших атак на базу США  було випущено більше десятка ракет.

    У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

    За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

    Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

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