Іран загрожує атакувати Дубай і Хайфу в разі бомбардування країни



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В Ірані назвали атаку на бази США в Іраку помстою за вбивство Сулеймані

Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в разі бомбардування іранської землі він буде націлений на міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, і Хайфу, Ізраїль, в ході третьої хвилі операцій.

Про це йдеться у заяві у Telegram-каналі Корпусу вартових Ісламської революції.

Окрім того, будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари по своїм військовим об'єктам.

«Ми відповімо вам в Америці», - повідомляється в Telegram-каналі.

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

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Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.