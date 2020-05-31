Міненерго запланувало підняти норму споживання газу: може може змінитися



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Підвищення норми споживання газу торкнеться жителів 3,3 мільйона квартир, а це — 24,9% всього житлового фонду

За інформацією Міненерго, суб’єктами господарювання на ринку газу порушуються питання про неконтрольовані об’єми його споживання.

Міністерство енергетики та захисту довкілля планує підвищити норматив споживання газу для домогосподарств, де не встановлені лічильники.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету Міністрів, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Міненерго, наразі суб’єктами господарювання на ринку природного газу порушуються питання про неконтрольовані об’єми його споживання.

«Понад встановлені норми, зокрема мешканцями домогосподарств, де немає встановлених індивідуальних приладів обліку газу, що в свою чергу призводить до збитків підприємств», - йдеться у повідомленні.

Як планують змінити норми споживання:

Тільки газова плита:

Зараз:

3,28 кубометра за людини.

За новою пропозицією:

з квітня по вересень — 5,2 кубометра на людину;

з жовтня по березень — 7,6 кубометрів на людину;

Тільки газова плита, але немає гарячої води:

Зараз:

5,39 кубометрів на людину.

За новою пропозицією:

з квітня по вересень — 7,1 кубометра на людину;

з жовтня по березень — 12 кубометрів на людину;

Є газова плита і газова колонка:

Зараз:

10,49 кубометра на людину;

За новою пропозицією:

з квітня по вересень — 16,3 кубометра на людину;

з жовтня по березень — 27 кубометрів на людину;

Міністерство пояснює, що наразі проблемою є відсутність 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає в квартирах і приватних будинках, і наявність економічно обґрунтованих норм споживання природного газу.

За інформацією відомства, «це призводить до безоплатного використання газу побутовими споживачами в розмірі 2,6 млрд грн на рік».

Також у Міненерго підрахували, що підвищення норми споживання торкнеться жителів 3,3 мільйона квартир, а це — 24,9% всього житлового фонду.

Пізніше відомство видалило документ про плани підвищити норматив споживання газу.