Газовий меморандум України та США. Журналісти розкопали скандальні подробиці



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Податковий борг американської компанії станом на 1 березня 2020 перевищував $340 тисяч при щорічному податковому зобов'язанні в $200 тисяч

З боку США газовий меморандум підписала компанія Louisiana Natural Gas Exports, яку навіть в офшорному Делавері офіційно вважають злісним неплатником податків - ЗМІ

Україна і США підписали меморандум про постачання американського газу в обсязі не менше 5,5 млрд кубометрів на рік.

Як з'ясувало ZN.UA, з боку США меморандум підписала компанія Louisiana Natural Gas Exports, яку навіть в офшорному Делавері офіційно вважають злісним неплатником податків.

«Податковий борг американської компанії станом на 1 березня 2020 перевищував $340 тисяч при щорічному податковому зобов'язанні в $200 тисяч, тобто податки вони не заплатили не тому, що були зайняті підписанням Меморандуму з Україною», - йдеться у повідомленні.

Співвласник компанії і за сумісництвом її директор - Вільям Міллер, судимий у 80-ті роки минулого століття за шахрайство і фіктивний продаж акцій компанії, в якій тоді працював. «Отримав 10 років, відсидів - 8. У 2019 м став фігурантом ще одного великого судового розгляду, також пов'язаного з шахрайством з цінними паперами. Ця судова історія, судячи з усього ще не завершилася, але за великим рахунком наш стратегічний партнер зі створення газового хаба - без п'яти хвилин рецидивіст», - пише видання.

Як повідомлялося, 27 травня Кабінет міністрів на засіданні схвалив меморандум із Louisiana Natural Gas Exports про можливе постачання LNG із США в Україну і розвиток газової інфраструктури з Польщею.