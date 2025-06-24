«Нафтогаз» розпочинає процедуру стягнення $1,37 млрд з «Газпрому»

У разі відмови «Газпрому» сплатити $1,37 млрд добровільно, «Нафтогаз» розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії

Група «Нафтогаз» починає процес виконання арбітражного рішення проти «Газпрому» на $1,37 млрд, отриманого компанією 20 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Нафтогазу».

Зазначається, що ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених «Нафтогазом».

«У разі відмови «Газпрому» виконати рішення добровільно, «Нафтогаз» розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії», – йдеться в повідомленні.

Паралельно група «Нафтогаз» продовжує процес примусового виконання іншого арбітражного рішення – про виплату Росією $5 млрд компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму в 2014 році.

«Процес примусового виконання триває на різних етапах у десяти юрисдикціях. У Фінляндії та Франції вже є перші результати – арештовано російське майно. В інших країнах робота продовжується. З міркувань юридичної стратегії додаткові деталі наразі не розголошуються», – додали в команії.

Нагадаємо, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління.

Раніше повідомлялося, що група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.