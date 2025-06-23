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«Нафтогаз» відсудив у «Газпрому» $1,37 млрд у міжнародному арбітражі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Нафтогаз» відсудив у «Газпрому» $1,37 млрд у міжнародному арбітражі
З травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом «take or pay»
фото: naftogaz

«Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому» на $1,37 млрд

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав російський «Газпром» виплатити $1,37 млрд на користь НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький, пише «Главком».

За словами Корецького, з травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом «take or pay» (бери або плати), повністю припинивши оплати. У відповідь на це, у вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітражний розгляд.

«Нафтогаз» відсудив у «Газпрому» $1,37 млрд у міжнародному арбітражі фото 1
скріншот

«Газпром» намагався заблокувати цей процес через російські суди, однак їхні спроби виявилися безуспішними.

Міжнародний арбітражний трибунал, до складу якого увійшли арбітри зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю, повністю став на бік «Нафтогазу».

«Це важлива перемога», – наголосив Сергій Корецький, подякувавши професійній команді юристів НАК «Нафтогаз» та юридичним радникам Wikborg Rein за досягнутий результат.

Наступним етапом, за словами Корецького, стане забезпечення виконання цього рішення. «Над цим і будемо працювати. Крок за крогом», – підсумував він.

Нагадаємо, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління.

Раніше повідомлялося, що група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

До слова, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива.

Водночас, за офіційною оцінкою НАК «Нафтогаз України», обсяг потреби в імпорті становить 4,6 млрд м³. Макогон зазначив, що навіть у такому варіанті закупівля обійдеться державі до 3 млрд дол., тоді як наявного фінансування наразі вистачає лише на покриття приблизно 0,4 млрд м³.

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Теги: Нафтогаз України суд Газпром Україна росія

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