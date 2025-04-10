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«Нафтогаз» відновив половину обсягів видобутку після російських атак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Нафтогаз» відновив половину обсягів видобутку після російських атак
Росіяни понад сотню разів влучали по потужностях «Нафтогазу»
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За перші три місяці 2025 року ворог завдав понад вісім ракетно-дронових атак по обʼєктах компанії

Група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що цей опалювальний сезон став найважчим від початку повномасштабного вторгнення. За перші три місяці поточного року ворог завдав понад вісім ракетно-дронових атак або понад 100 влучань по об'єктах компанії.

Як повідомлялося, при підготовці до наступного опалювального сезону Україні потрібно буде імпортувати щонайменше 1 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, російські військові 28 березня здійснили чергову атаку на енергетичні об’єкти групи «Нафтогаз». Унаслідок удару було пошкоджено газовидобувні потужності.

Комбінована атака на інфраструктуру компанії стала вісімнадцятою від початку повномасштабної війни і восьмою з початку року.

До слова, збитки від українських ударів по російській енергетиці за пів року – з 1 вересня 2024 року до 12 лютого 2025-го – становлять щонайменше 60 млрд рублів, або $658 млн.

Зазначимо, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» 4 грудня 2024 року призначила Романа Чумака, фінансового директора Групи «Нафтогаз», виконувачем обов'язків голови правління компанії. Рішення підтримали всі сім членів наглядової ради.

Раніше стало відомо, що члени наглядової ради «Нафтогазу» отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків) за 2023-2024 роки. При цьому троє із семи членів спостережного органу відмовлялися від винагороди в цей період.

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Теги: Нафтогаз України обстріл

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