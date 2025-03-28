Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли об’єкти «Нафтогазу»: пошкоджено газовидобувні потужності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли об’єкти «Нафтогазу»: пошкоджено газовидобувні потужності
Ворог продовжує бити по енергетиці України, попри укладений мораторій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські війська від початку року вісім разів били по інфраструктурі компанії

Російські військові здійснили чергову атаку на енергетичні об’єкти групи «Нафтогаз». Унаслідок удару було пошкоджено газовидобувні потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру компанії від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари. Тим часом збитки від українських ударів по російській енергетиці за пів року – з 1 вересня 2024 року до 12 лютого 2025-го – становлять щонайменше 60 млрд рублів, або $658 млн.

Нагадаємо, Російська Федерація завдала масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Розпочалася масштабна пожежа.

До слова, у ніч на 28 березня російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки у регіоні сталися пожежі – горіли гаражі та господарські споруди.

Читайте також:

Теги: Нафтогаз України окупанти обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костантинов виступав за команду «Сокіл-99»
На Курщині ЗСУ ліквідували російського хокеїста
24 березня, 16:22
У ніч на 23 березня атрульні пліч-о-пліч із рятувальниками та медиками евакуйовували містян і домашніх тварин
Столичні патрульні показали відео з нагрудних камер в ніч обстрілу 23 березня (відео)
24 березня, 12:12
На місці працюють екстрені служби
Дронова атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджені будівлі
24 березня, 02:48
За словами Віткоффа, атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до наказу Путіна
Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
19 березня, 17:37
Над Кривим Рогом підіймається дим
Окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, є влучання
12 березня, 07:57
Окупанти вчергове атакували цивільну інфраструктуру
Атака безпілотників на Одесу: зʼявилися нові світлини руйнувань
11 березня, 14:11
За словами військових, складним для імплементації може бути не так припинення вогню, як процес розведення військ
Припинення війни: як це може бути і що каже світовий досвід?
11 березня, 13:53
Ситуація на фронті 6 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року
6 березня, 00:09
Сирський: Із кожною ротою, з військовослужбовцями, я зустрівся особисто. У нас не було так багато військ
«Вважали, що це незаконно». Сирський пригадав, як переконував бійців наступати на Курщині
1 березня, 19:09

Події в Україні

Окупанти обстріляли об’єкти «Нафтогазу»: пошкоджено газовидобувні потужності
Окупанти обстріляли об’єкти «Нафтогазу»: пошкоджено газовидобувні потужності
Удар РФ по Харкову. Міністри Норвегії читають щоденник хлопчика над вирвою (фото)
Удар РФ по Харкову. Міністри Норвегії читають щоденник хлопчика над вирвою (фото)
Уночі окупанти атакували Одещину, в регіоні вирували пожежі
Уночі окупанти атакували Одещину, в регіоні вирували пожежі
Втрати ворога станом на 28 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
У Полтаві сталися масштабні пожежі після атаки росіян
У Полтаві сталися масштабні пожежі після атаки росіян
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
28K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
7323
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
6818
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
4277
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua