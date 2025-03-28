Окупанти обстріляли об’єкти «Нафтогазу»: пошкоджено газовидобувні потужності

Російські війська від початку року вісім разів били по інфраструктурі компанії

Російські військові здійснили чергову атаку на енергетичні об’єкти групи «Нафтогаз». Унаслідок удару було пошкоджено газовидобувні потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру компанії від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари. Тим часом збитки від українських ударів по російській енергетиці за пів року – з 1 вересня 2024 року до 12 лютого 2025-го – становлять щонайменше 60 млрд рублів, або $658 млн.

Нагадаємо, Російська Федерація завдала масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Розпочалася масштабна пожежа.

До слова, у ніч на 28 березня російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки у регіоні сталися пожежі – горіли гаражі та господарські споруди.