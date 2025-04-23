Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Чи зростуть ціни на газ? Відповідь «Нафтогазу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи зростуть ціни на газ? Відповідь «Нафтогазу»
фото: bigmir.net

«Нафтогаз» закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків

Компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати газ для українців за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Вартість буде актуальною до 30 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах», – сказав очільник групи «Нафтогаз» Роман Чумак.

Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас «Нафтогаз» закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

«Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру», – наголосив Роман Чумак.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію. «У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», – зазначав Шмигаль.

Зауважимо, ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Насправді постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію.

Читайте також:

Теги: тарифи газ комуналка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міста на кордоні США і Канади страждають від проблем із туристами і бізнесом
Економіка міст США, що межують із Канадою, обвалилась
15 квiтня, 12:57
Для нас Китай є проблемою номер 2 після Росії
Тарифне протистояння між США та Китаєм тільки починається
11 квiтня, 11:11
За словами глави СОТ, торгівля товарами між Сполученими Штатами та Китаєм може впасти на 80%
Світова організація торгівлі спрогнозувала наслідки митної війни між США та Китаєм
10 квiтня, 09:52
Трамп: Ми отримуємо майже $2 млрд на день від тарифів
Трамп розповів, скільки грошей отримує США завдяки запровадженим тарифам
9 квiтня, 05:13
Переговори щодо TikTok призупинені через тарифні суперечки між США та Китаєм
​Reuters: Угоду з TikTok призупинено через позицію Китаю щодо нових тарифів США
5 квiтня, 00:28
Нові мита, ймовірно, підвищать ціни на американське озброєння
Тарифи Трампа загрожують виробництву зброї в США – Politico
4 квiтня, 10:06
Обвал фондового ринку США трапився після заяв Трампа
«Найгірший сценарій розвитку ситуації»: ринок акцій США обвалився після рішення Трампа
4 квiтня, 08:23
Ці острови є домом для численних популяцій пінгвінів
США ввели мита проти... безлюдних островів. Росії нові тарифи не торкнулись
3 квiтня, 04:40
Президент США не уточнив, які країни можуть бути звільнені від тарифів
Трамп допустив послаблення тарифів для багатьох країн
25 березня, 08:19

Особисті фінанси

Чи зростуть ціни на газ? Відповідь «Нафтогазу»
Чи зростуть ціни на газ? Відповідь «Нафтогазу»
Поліцейська академія уклала угоду на майже 9 млн грн із колаборанткою – медіа
Поліцейська академія уклала угоду на майже 9 млн грн із колаборанткою – медіа
Які рішення ухвалюють суди у позовах про відшкодування збитків Росією: статистика
Які рішення ухвалюють суди у позовах про відшкодування збитків Росією: статистика
Офіційний курс євро сягнув рекорду
Офіційний курс євро сягнув рекорду
З травня курсанти отримуватимуть підвищену стипендію
З травня курсанти отримуватимуть підвищену стипендію
Як зміняться ціни на гречку нового урожаю? Прогноз міністра аграрної політики
Як зміняться ціни на гречку нового урожаю? Прогноз міністра аграрної політики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
50K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
38K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
29K
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
13K
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 15:55
У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)
Сьогодні, 13:28
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua