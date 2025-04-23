Чи зростуть ціни на газ? Відповідь «Нафтогазу»

«Нафтогаз» закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків

Компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати газ для українців за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Вартість буде актуальною до 30 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах», – сказав очільник групи «Нафтогаз» Роман Чумак.

Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас «Нафтогаз» закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

«Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру», – наголосив Роман Чумак.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію. «У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», – зазначав Шмигаль.

Зауважимо, ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Насправді постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію.