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Основна проблема «Нафтогазу» – постачання газу виробникам електрики за пільговою ціною – Омельченко

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Основна проблема «Нафтогазу» – постачання газу виробникам електрики за пільговою ціною – Омельченко
За словами експерта, «Нафтогаз» змушений продавати ці обсяги газу по 8 750 – 13 750 грн за тисячу м³ (без ПДВ) при комерційній ціні в 16 600 грн за тисячу м³ (без ПДВ)
фото: Володимир Омельченко/Facebook

Пільгова поставка газу виробникам електрики – це основна проблема «Нафтогазу» – «Центр Разумкова»

Основною проблемою державного «Нафтогазу» є пільгова поставка газу виробникам електроенергії на газових установках. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Він розповів, що через масовані атаки по об'єктах газовидобутку та внаслідок виходу з опалювального сезону з історично низькими обсягами активного газу (менше 1 млрд м³) утворилася проблема щодо накопичення газу до початку наступного опалювального сезону.

«Дефіцит газу у 2025 році за оптимістичним прогнозом складе 3,3-3,9 млрд кубометрів, у грошах це $1,9-$2,2 млрд. Таке додаткове фінансове навантаження НАК «Нафтогаз України» через необхідність імпортувати вказаний обсяг до кінця року, щоб забезпечити газом населення та підприємства теплокомуненерго Компанія, на моє переконання, самостійно не потягне», – написав Омельченко.

Він додав, що цей прогноз не враховує різкого скорочення видобутку власного газу внаслідок російських атак, який після останніх атак залишається на 25% нижчим відносно рівня у січні 2025 року. З урахуванням руйнувань і скорочення видобутку загальний дефіцит може зрости до 7,3-7,9 млрд м³, що за прогнозами коштуватиме $4,1-4,5 млрд.

«Основна проблема Компанії – поставка пільгового газу для виробників електроенергії на газових установках. Так, у 2025 році вона планує витратити 3,0-3,4 млрд м³ газу на субсидіювання газової генерації, у тому числі так званої «розподіленої газової генерації», яка виробляє електроенергію, спалюючи природний газ», – пояснив Омельченко.

За словами експерта, «Нафтогаз» змушений продавати ці обсяги газу по 8 750 – 13 750 грн за тисячу м³ (без ПДВ) при комерційній ціні в 16 600 грн за тисячу м³ (без ПДВ).

Зокрема, у поточному році НАК «Нафтогаз України» втратить 16-18 млрд грн на субсидіювання виробників електроенергії з природного газу. Цих грошей вистачило би на імпорт 0,7-0,8 млрд м³ газу.

«Вважаю, що у даній ситуації до процесу імпорту та заповнення ПСГ мають долучатися українські та європейські трейдери й великі споживачі газу. Для цього необхідно якомога скоріше переходити на європейську модель газового лібералізованого ринку із забезпеченням market coupling», – підсумував Омельченко.

Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявив, що розвиток внутрішнього ринку газу та стабільні правила гри є ключовими факторами для нарощування видобутку та зміцнення енергетичної безпеки України.

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Теги: газ Нафтогаз України імпорт

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